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Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart Yerel Seçimleri ve 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimine ilişkin nasıl oy kaybettiklerini açıklayarak, yeni parti ile ilgili de yorumda bulundu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:27
Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, HaberTürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın siyasi gündemle ilgili sorularını yanıtladı.

31 Mart ve 23 Haziran seçimine ilişkin açıklama yapan Numan Kurtulmuş, "Biz muhafazakar Kürtlerden, Cuma cemaatinden, şehirli milliyetçi kesimden oy kaybettik. Ama bunları geri alabilmek için de vakit var, bu sürede yapacaklarımız da belli" dedi.

Yeni parti yorumu

Kurtulmuş, AK Parti'den ayrılıp yeni parti kurma çabası içinde olanlarla ilgili bir soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Politikada birçok şey henüz görünmüyor. Yeni parti kurma çalışmasında olanlar iktidara gelmek için değil, AK Parti zaafı üzerinden yürüyor, Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklı bir politika yürüteceğe benziyor. Cumhur İttifakı'nın yüzde 52'si üzerinden 3-5 puan alma hesapları var. Ama başarı şanslarını ben görmüyorum… Yeni parti kurma çabasından bir AK Parti serüveni çıkmaz. Fazilet Partisi'nden AK Parti'yi kuranlar ayrıldığında iktidara gelecekleri belliydi. Erbakan Hoca'dan ayrılan iktidar olacaktı, Erdoğan gibi güçlü bir lider vardı. Ama ben bu yeni harekette böyle bir şey görmüyorum."

Yerel seçim özeleştirisi

"Hem genel seçim hem de yerel seçimde oylarınız ittifaka rağmen azaldı. Ama 31 Mart tablosu da kalıcı değil. Erdoğan düşmanlığına yönelik bir birlik tablosu oluştu orada. Ama henüz nasıl bir politika izleyecekler onu göremiyoruz. Tamam, AK Parti kaybetti ama 31 Mart'ta gelenler bundan sonra AK Parti karşısında başarılı bir politika izleyebilecek mi? Seçmen oy verdi, kredi verdi ama beklentilerini de koydu; bir zamanlar Tayyip Erdoğan'ın başardığı gibi hemen bu başarılarını ortaya koyabilecekler mi? Unutulmamalı ki birbirine zıt karşıt gruplardan oluşuyor bu cephe. Yüzde 10 barajı çerçevesinde sıralı duruyor olsalar da sizden ayrılacak, Saadet, İYİ Parti ve CHP karşınızda geniş yelpazeli blok oluşturacak. İstanbul seçimi de bunun yansıması değil mi? Doğru, İstanbul seçmeni Türkiye seçmenini yansıtır. Biz muhafazakar Kürtlerden, Cuma cemaatinden, şehirli milliyetçi kesimden oy kaybettik. Ama bunları geri alabilmek için de vakit var; bu sürede yapacaklarımız da belli."

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:27
  1. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
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  11. CHP
  12. Ali Babacan
  13. Ahmet Davutoğlu
  14. Abdullah Gül
  15. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • sukrusukru22 dk önce
    Siz partiyi kurtarmak istiyorsanız önce partideki kurtlu çınarları ve birinci derece akrabalarını,Partiye dişini geçirmiş vampir dişlileri temizleyin bak nasıl düzeliyor parti.
  • DADAŞDADAŞ24 dk önce
    akp nin oy kayıp etmesinin bir etkenide şu iş bilmez yapmaz nalet belediyelerdir kocaelinin göbeğinde bakımsız köyden beter olduk
  • erol kılıçerol kılıç30 dk önce
    Hala yanlış teşhislerle devam ediyorlar. Allah ıslah etsin
  • ÖmerÖmer31 dk önce
    Belli olan ne çok merak ettim doğrusu.Belli derken hala bir küçümseme var sanki...

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