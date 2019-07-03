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AK Partili isimden Başbağlar Katliamı açıklaması! "Vicdanları ferahlatan bir duruş sergilenmeli"

Başbağlar katliamına ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Ben bir milletvekili olarak o yarayı, o acıyı o günden bugüne yüreğimde büyüterek taşıyorum. Bunun temizlenmesi için hukuk zemininde ne gerekiyorsa, hiç olmazsa siyaseten her kesimin topyekûn bir ses vermesi lazım. Biz bu sesi şahsen bekliyoruz. Milletçe bekliyoruz, milletimiz bekliyor.” dedi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:33

 Mehmet Özmen  Ankara yeniakit.com.tr 

Erzincan Kemaliye’ye bağlı Başbağlar’da 5 Temmuz 1993’te yaşanan katliamın üzerinden 26 yıl geçti. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, çeyrek asırdır dinmeyen Başbağlar katliamına ilişkin yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

“Madımak’ta yaşananları lanetle anıyoruz”

Bundan 26 sene bu ülkede kanlı olayların yaşandığını hatırlatanİbrahim Aydemir, “’Madımak’ bizim lanetle andığımız bir zemin olmuştur. Orada öldürülenlere dair bizim de acı çektiğimiz, ızdırap duyduğumuz bir vakıadır. Bu ak anlayışın bütün zemininde böyledir.” dedi.

“Sağı, solu ve her kesimi Başbağlar’a itiraz etmeli”

33 sivilin PKK’lı teröristlerce acımasızca öldürüldüğü Başbağlar katliamına değinenİbrahim Aydemir, “Madımak olayından hemen sonra yaşanan ‘Başbağlar’ diye bir vicdan yarası vardır. Bu ülkenin zeminine imansızlarca inşa edilmiş bir yaradır bu. Buna dönük yekpare bir duruş sergilemesi lazım bu ülkenin. Sağı, solu ve her kesimi itiraz etmelidir, buna.” şeklinde konuştu.

“Vicdanları ferahlatacak bir duruşun sergilenmesi lazım”

Madımak’ta yaşanan üzücü olaylara itiraz ettiklerini belirten İbrahim Aydemir, şöyle konuştu:

“Çünkü orada katledilenler de bizim insanlarımızdı. Ve arka planda başka figürlerin olduğunu herkes biliyor. Ama orada çıkıp, gidip Erzincan Başbağlar’da 33 insamız kurşunu dizilerek ve yakılarak katledildi. İmansızlar, vicdansızlar, kitapsızlar… Buna dönük bu vicdanları ferahlatacak bir duruşun sergilenmesi lazım.”

“O acıyı o günden bugüne yüreğimde büyüterek taşıyorum”

Başbağlar’da yaşanan katliamın acısını bir milletvekili olarak o günden bu yana hissettiğine dikkat çeken AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ben bir milletvekili olarak o yarayı, o acıyı o günden bugüne yüreğimde büyüterek taşıyorum. Bunun temizlenmesi için hukuk zemininde ne gerekiyorsa, hiç olmazsa siyaseten her kesimin topyekûn bir ses vermesi lazım. Biz bu sesi şahsen bekliyoruz. Milletçe bekliyoruz, milletimiz bekliyor. Başbağlar da o hadiseye şahit olan insanlarımız var. Halen daha dinlediğimizde yüreğimiz kanıyor, yüreğimiz ağlıyor. Başbağlar’da yaşanan katliamı herkesin telin etmesini, herkesin bu noktada yekpare bir duruş sergilemesini özellikle şu zeminde aracılığınızla talep ediyorum.”

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:33
  1. Erzincan
  2. Ankara
  3. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir
  4. Başbağlar Katliamı

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