AK Partili isimden acı haber! Vefat etti

Özcan, 24. Dönemden itibaren Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığını da yürüttü.

ERDOĞAN ZİYARETİNE GİTMİŞTİ

Bir süredir Ankara'da özel bir hastanede tedavi gören 24, 25, 26, 27. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz hafta eski milletvekili Halil Özcan'ı hastanede ziyaret etmişti. Erdoğan ve Özcan kısa bir süre sohbet etmişti.

HALİL ÖZCAN KİMDİR?

1964 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Suudi Arabistan Kral Suud Üniversitesi Eğitim Fakültesi İslami İlimler bölümünü okuyarak yükseköğrenimini tamamladı. 24-25-26-27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa milletvekili olarak görev yaptı. Çok iyi Arapça ve orta düzeyde İngilizce bilen Özcan, evli ve 6 çocuk babasıydı.

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Özcan'ın cenazesi yarın TBMM'de düzenlenecek törenin ardından Şanlıurfa'da toprağa verilecek.