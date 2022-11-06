AK Partili isim duyurdu! Muhalefetin canı fena halde sıkılacak

Seçimlere aylar kala tüm gözler çıkacak adaylara ve partilerin oy oranlarına ilişkin çalışmalara çevrilmiş durumda. Anket firmaları çalışmalarını hızlandırırken kulislerde de ittifakların oy oranlarıyla ilgili çeşitli söylemler ortaya atılıyor.

"Seçimler zamanında olacak"

Bugün Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunumuyla ekranlara gelen Başkent Kulisi programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da ellerindeki son anketlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki 3 aylık anket sonuçlarında AK Parti'nin yükselişe geçtiğinin görüldüğünü ifade eden Kurtulmuş, seçimlerin erkene alınacağı iddialarına "Son üç aydır AK Parti'nin yükselişe geçtiğini görüyoruz. Seçim vaktinde olacak, şu an gündemde yok" yanıtını verdi.

Kurtulmuş, "AK Parti 2023 seçimlerine nasıl hazırlanacak?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Parti içerisinde siyasi birikimi olan arkadaşlarımızla mükemmel tartışmalar yaşandı. Hayatında bir kere bile olsa AK Parti'ye oy vermiş yüzde 68 bir kesim var. Toplumun her kesimi söyleyecek söz ve birikimimiz var. Toplumun da sayın Erdoğan'dan bir beklentisi var. En yüksek beklenti AK Parti'den sayın Erdoğan'dan."