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Gündem AK Partili isim canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı
Gündem

AK Partili isim canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-03-29 22:23:00 -

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, katıldığı canlı yayında son anket sonuçlarını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, TV100'de katıldığı programda pazar günü yapılacak yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anket sonuçlarına değinen Yavuz, başta İzmir'e dikkat çekerek sürpriz bekledikleri illeri açıkladı.

Yavuz açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Bugünü kurtaralım da ne olursa olsun deme lüksüne sahip değiliz ama son derece temkinli, attığımız adımların nereye gittiğini hesaba katmak suretiyle yol alıyoruz ve bu aldığımız yolun da doğru yol olduğunu milletimiz görüyor. Bundan öncekine oranla daha fazla sayıda belediye gerçek belediyeciliğe kavuşacak, sürprizler de olacak.

Yeni hiç beklemediğiniz mesela örnek vereyim İstanbul, Ankara yeniden AK Parti belediyeciliğinin olduğu yerlere dönüşecek ama Edirne, Antalya, Artvin, Hatay, İzmir gibi yeni iller de olacak mesela bu akşam anketçi bir arkadaşımızla görüştüm İzmir’i bekliyoruz.
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CHP ile hareket edenler kaybedecek

CHP ile birlikte hareket edenler önümüzdeki seçimlerde de kaybeden olacak dedim ve DEM’in de tamamen irtifa kaybetmesinin hızlanacağına ilişkin öngörüde bulundum. CHP’nin uzun zamandır siyaset yapma biçimi oldukça sorunlu. Biz zaten DEM’i tanıyoruz, biz HDP-DEM’in PKK ile arasına bir türlü mesafe koymadığını biliyoruz.

Yani DEM Türkiye’nin ali menfaatlerini gerektiren noktalarda bizimle birlikte hareket etmediğini görüyoruz ama son yıllara CHP’ninde tamamen DEM’leşmeye başladığı için TBMM’de alınan birtakım kararlarda yine DEM’in ekmeğine yağ süren bir anlamda teröre güç ya da cesaret veren yaklaşımlar sergilediğini gördük.

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