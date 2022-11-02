AK Partili isim açıkladı! Deniz Baykal Cumhur İttifakı'na katılacak
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan, eski CHP Genel Başkanı ve milletvekili Deniz Baykal'ın Cumhur İttifakı'na katılacağını iddia etti.
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan, eski CHP Genel Başkanı ve milletvekili Deniz Baykal'ın Cumhur İttifakı'na katılacağını ileri sürdü.
CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'ın CHP’den istifa etmesinin ardından Deniz Baykal'ın da istifa edeceği iddiaları ortaya atılmıştı.
Tartışmalar sürerken AK Partili Sinan Burhan, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları yazdı:
"Son dakika… Aldığım bir kulis… Milli ve yerli cephe genişliyor... Cumhur İttifakı'na Sn. Deniz Baykal da katılacak."