AK Parti'li İnan: Dedikodularla hareket etsek Özel ve arkadaşları Manisa'da sokağa çıkamaz

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Sayın Özgür Özel hakkındaki dedikodularla hareket edecek olsak ve biz bunları söylesek, Sayın Özgür Özel ve arkadaşları Manisa'da sokağa çıkamaz" dedi. İnan bu sözleri, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir otelde partililerle buluşmasında dile getirdi.

Konuşmasında İzmir ile Manisa'nın komşu iller olduğunu hatırlatan İnan, İzmir'i Türkiye'nin batıya açılan kapısı ve önemli bir liman kenti olarak tanımladı. AK Parti olarak 25 yıldır İzmir'e hizmet etme hedefini dile getirdiklerini anlatan İnan, önümüzdeki 2-3 yılda tüm enerjilerini kente hizmet için harcayacaklarını, İzmir'in bekleyen kronik sorunlarını hızlıca çözmeyi amaçladıklarını söyledi. Kentte yapılacak çalışmaların tüm Ege Bölgesi'nde olumlu etkiler oluşturacağını da sözlerine ekledi.

İzmir'de yaklaşık 1 milyon oylarının bulunduğunu ancak geçmişte bu oyların dikkate alınmadığını belirten İnan, "Türkiye'de salt iktidar karşıtlığının, salt AK Parti düşmanlığının, kutuplaştırmanın ve ayrıştırma siyasetinin raf ömrünün dolduğunu önümüzdeki 3 sene içerisinde İzmir'den tüm Türkiye'ye göstermiş olacağız" diye konuştu.

'Fon şeytanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz'

Fon iddialarına da değinen İnan, sorumluların ortaya çıkarılması için hem idari hem de siyasi boyutta mücadelenin sürdürüleceğini söyledi. Devlet Denetleme Kurulu'nun harekete geçtiğini, ilgili kurulların oluşturulduğunu ve kanun teklifinin Meclis'e sunulduğunu aktaran İnan, amaçlarının vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi olduğunu ifade etti.

İnan şu ifadeleri kullandı: "Biz bu fon şeytanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu konuda kim varsa mal varlıklarına el konuldu. Suç şebekesi şeklinde örgütlenmiş kim varsa tutuklandı. Yargı görevini yapıyor, devlet kurumları görevlerini yapıyor. Görevini kötüye kullanan kim varsa yargı üzerine gidiyor. Cumhurbaşkanımızın bu konuda büyük bir kararlılığı var. Vatandaşımızın parasına el uzatan kim varsa, bu işte hırsızlık yapan kim varsa şerefsizdir, namussuzdur, haysiyetsizdir. Fakat hiçbir vebali olmayan insanlara suç atmak, elinde bir belge, bir dekont olmadan iftira atmak da aynı şekilde şerefsizliktir, namussuzluktur."

Özel'e seslendi: 'Elinizde bir belge, bir doküman varsa yargı orada'

Konuşmasının devamında Özgür Özel'e Manisa'dan seslenen İnan, elinde belge bulunanların adresinin yargı olduğunu vurguladı: "Bir zamanlar FETÖ'cülerin ellerine tutuşturdukları notları okuduğunuz gibi burada diğer şebekelerin ellerinize tutuşturduğu notları okumayın. Elinizde bir belge, bir doküman varsa yargı orada. Yargıya gidin, belgelerinizi ve şikayetlerinizi yapın. Ama bir dayanağı olmayan dedikodularla hareket ederseniz çok zararlı çıkarsınız. Sayın Özgür Özel, siz çok zarar görürsünüz."

Partisinin tavrını "Bizim alnımız ak, başımız dik" sözleriyle anlatan İnan, millete olan sorumluluğunu her zaman hatırlayan kadrolara sahip olduklarını belirtti. İnan sözlerini, "Bu azmimize hiç kimse engel olamaz. Kim bu konuda partimizi yıpratmaya çalışırsa bizden hak ettiği cevabı alacaktır" diyerek tamamladı.