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Siyaset AK Partili İbrahim Gök, Yeniden Refah Partisi'ne katıldı
Siyaset

AK Partili İbrahim Gök, Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

AK Parti Elazığ İl Teşkilatı kurucularından, AK Parti İl Başkan Yardımcılığı ve AK Partiden iki dönem milletvekili aday adayı olan Avukat İbrahim Gök, Yeniden Refah Partisi’ne geçti.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:21:00 -
AK Partili İbrahim Gök, Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

AK Partili saflarında uzun süre siyaset yapan İbrahim Gök, Yeniden Refah Partisi'ne katıldı. Gök'e parti rozetini, Balgat'taki Genel Merkez binasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan taktı.

Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan yaptığı açıklamada, "Bugün Genel Merkezimiz’de, Merhum Erbakan Hocamız’ın odasında Yeniden Refah rozetini taktığımız İbrahim Gök Bey’e 'baba ocağına hoş geldiniz' diyor, teşekkür ediyor, hayırlı hizmetler ve muvaffakiyetler diliyoruz. Katılım esnasında bizlere eşlik eden Elazığ İl Başkanımız Erhun Karakuş Bey, MKYK Üyemiz Mehmet Gül Bey ve İl Başkan Yardımcımız Mehmet Kara Bey’e de ayrıca teşekkürler ediyoruz." dedi.

İbrahim Gök kimdir?

AK Parti'nin Elazığ'da kurucuları arasında yer alan Av. İbrahim Gök, 4 yıl boyunca MÜSİAD Elazığ Şube Başkanlığı görevlerini yürüttü. Halen Elazığ’da faaliyet gösteren çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında başkan ve yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunan GÖK, çeşitli şirket, sendika ve kurumların da hukuk müşavirliğini yapmaktadır. Gök evli ve 4 çocuk babasıdır.

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