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AK Partili Hayati Yazıcı'dan seçim tahmini

Katıldığı canlı yayında"24 Haziran'da biter mi seçim?" sorusuna cevap veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Kesinlikle biter" dedi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:26
AK Partili Hayati Yazıcı'dan seçim tahmini

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendisine sorulan "24 Haziran'da biter mi seçim?" sorusuna cevap veren Yazıcı,  "Kesinlikle biter. Yani millet bir işi, Türkiye için önemli bir işi teyit etmez, bekletmez. İnşallah 24 Haziran akşamı Türkiye'nin hem hükümeti belli olacak, yani yürütmesi, yürütmenin başı cumhurbaşkanı belli olacak, o kişi bugünkü Cumhurbaşkanımız, bizim Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve 600 kişilik parlamento da o gün akşam inşallah belli olacak." karşılığını verdi.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:26
  1. Hayati Yazıcı
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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