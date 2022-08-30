AK Partili Hasan Turan’dan Filistinli yaralı çocuklara anlamlı ziyaret

YENİ AKİT ANKARA

Ak Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan hastanede tedavisi devam eden Filistinli yaralı çocuklara mutluluk veren ziyaret gerçekleştirdi. Siyonist İsrail’in hain bombalı saldırılarında yaralanan çocukların Türkiye’de devam eden tedavi süreçlerinde onları yalnız bırakmayan Turan, hastanede ziyaret ederek moral verdi. Ziyaretini sosyal medyadan paylaşan Turan ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşırken şu ifadeleri kullandı: “Hiçbir çocuk bunu hak etmiyor…Oysa modern dünyada çocuklar katlediliyor. Gazzeli Rahaf ve Muhammed Salman Ankara’da başarılı bir operasyon geçirdi… Durumları iyi, daha sonra ayak ve kol protezleri takılacak, yeniden hayata tutunacak, mutluluğa yürüyecekler. İşgalcilerin bombalarıyla ayaklarını ve kolunu kaybeden Rahaf’ın tek hayali var: ‘Okula gidebilmek ve yeniden kalem tutmak’. Her iki yavrumuzda Tayyip dedelerine, doktorlara ve Türkiye’ye çok müteşekkirler. İyi ki Türkiye var!”