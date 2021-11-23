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Siyaset AK Partili Hamza Dağ'dan vesayetçilere cevap: Mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz
Siyaset

AK Partili Hamza Dağ'dan vesayetçilere cevap: Mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'Vazgeçmeyeceğiz! Türkiye'yi kalıplara hapsetmek isteyenlere karşı mücadele etmekten; geleceğe bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye’yi miras bırakma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz!' diyerek şer odaklarına meydan okudu.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 22:33:00 -
AK Partili Hamza Dağ'dan vesayetçilere cevap: Mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ekonomideki son duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dağ, "Vazgeçmeyeceğiz! Türkiye'yi kalıplara hapsetmek isteyenlere karşı mücadele etmekten; geleceğe bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye'yi miras bırakma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz!" dedi.

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