AK Partili Hamza Dağ'dan vesayetçilere cevap: Mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'Vazgeçmeyeceğiz! Türkiye'yi kalıplara hapsetmek isteyenlere karşı mücadele etmekten; geleceğe bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye’yi miras bırakma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz!' diyerek şer odaklarına meydan okudu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ekonomideki son duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Dağ, "Vazgeçmeyeceğiz! Türkiye'yi kalıplara hapsetmek isteyenlere karşı mücadele etmekten; geleceğe bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye'yi miras bırakma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz!" dedi.