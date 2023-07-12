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Siyaset AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
Siyaset

AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

Yeniakit Publisher
2023-07-12 03:30:00 -
AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftira dolu sözlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sert tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı hezimetin ardından kendisine yöneltilen istifa çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftiralarını sürdürdü.

İftiraya sert tepki

Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı konuşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Hırsız çok Erdoğan. Önün arkan, sağın solun hırsız dolu." dedi. Kılıçdaroğlu bu sözlerini sosyal medya hesabından da paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'na çok sert bir dille tepki göstererek CHP liderinin gündeme gelmek için bu tür iftiralarda bulunduğunu kaydetti.

"Zırvadan ibaret sözler"

"Kemal Kılıçdaroğlu bildiğimiz gibi" diyen Dağ, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Neyse ki artık kendi tabanı bile onu ciddiye alıp dinlemiyor. Kendisi artık siyasi meftadır. Gündeme gelmek için söylediği sözler zırvadan ibarettir." ifadelerini kullandı.
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Kılıçdaroğlu'nun "Hırsızdan Cumhurbaşkanı olmaz" sözünü hatırlatan AK Partili Dağ, şunları kaydetti:

"Ayrıca sayın Kılıçdaroğlu, geçmişte yaptığınız bir açıklamada 'Hırsızdan Cumhurbaşkanı olmaz' demiştiniz. Hırsızın kim olduğunu milletimiz 28 Mayıs'ta size gösterdi. Tabi ki anlayabilirseniz…"

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