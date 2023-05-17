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Gündem AK Partili Hamza Dağ duyurdu: CHP'li belediyelerden depremzedeler için skandal karar
Gündem

AK Partili Hamza Dağ duyurdu: CHP'li belediyelerden depremzedeler için skandal karar

Yeniakit Publisher
2023-05-17 01:27:00 -
AK Partili Hamza Dağ duyurdu: CHP'li belediyelerden depremzedeler için skandal karar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'li belediyelerin depremzedelere yapılan yardımları kestiğini ve barındıkları yerlerden çıkarttığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarının açık ara önde olması nedeniyle CHP'li trollerin depremzedeleri sosyal medyada linç ettiğini ve CHP'li belediyelerin depremzedelere yapılan yardımları keserek, barındıkları yerlerden çıkarttığını açıkladı.

'CHP'li troller linç ediyor'

Dağ söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Günlerdir kara bir propaganda yapılıyor ve acısı olan depremzede vatandaşlarımız siyasi tercihleri nedeniyle CHP'li troller tarafından sosyal medya üzerinden linç edilmeye çalışılıyor.

Maalesef geldiğimiz noktada sosyal medya linçinden çıkmış bir durumla karşı karşıyayız. CHP'li belediyeler insanlığa sığmayacak şekilde depremzedelere yapılan yardımları kesmeye ve barındıkları yerlerden çıkarmaya başladı.

Bu yakışıksız durumun derhal son bulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra şu da unutulmasın ki bu ülkede hiçbir vatandaşımız sahipsiz değildir. Devletimizin ilgili kurumları herhangi bir mağduriyete izin vermeyecektir.
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