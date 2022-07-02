AK Partili Hamza Dağ; Büyüyor, geleceğe yürüyoruz

YENİ AKİT ANKARA

Ticaret Bakanlığının haziran ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı. Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre, Türkiye'nin ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,5 artarak 23 milyar 395 milyon dolar, ithalatı da yüzde 39,6 yükselişle 31 milyar 555 milyon dolar oldu.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “2021 yıl sonunda kırdığımız yıllık rekorla güçlü bir ivme yakalayan ihracatımız, haziranda 23,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı. Üretiyor, ihracat yapıyor, büyüyor, geleceğe yürüyoruz” ifadelerini kullandı.