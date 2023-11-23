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Siyaset AK Partili Hamza Dağ açıkladı! İşte Yanlış Ata Oynayan Tunç Soyer’in Planı
Siyaset

AK Partili Hamza Dağ açıkladı! İşte Yanlış Ata Oynayan Tunç Soyer’in Planı

Yeniakit Publisher
2023-11-23 13:53:00 -
AK Partili Hamza Dağ açıkladı! İşte Yanlış Ata Oynayan Tunç Soyer’in Planı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Tunç Soyer, kurultay sürecinde yanlış ata oynamasına müteakip adaylığının tehlikeye girdiğini anlayınca bu iki olaydan da ‘siyasi mağduriyet’ çıkarmak istemektedir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Tunç Soyer, kurultay sürecinde yanlış ata oynamasına müteakip adaylığının tehlikeye girdiğini anlayınca bu iki olaydan da ‘siyasi mağduriyet’ çıkarmak istemektedir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “9 Eylül törenlerinde ecdadımıza hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldığına dair" haberlere ilişkin açıklama yaptı. Dağ, konuya ilişkin, “İşin özeti şudur; Osmanoğlu ailesinden ve diğer vatandaşlarımızdan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Başsavcılık da İçişleri Bakanlığı’na Tunç Soyer hakkında araştırma yapılmasını talep etmiştir. Talep doğrultusunda İçişleri Bakanlığı’nca araştırma başlatılmıştır. Bununla ilgili yazı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ulaşınca Tunç Soyer veya ekibi tarafından, zamanlaması da manidar bir şekilde soruşturma başlatılmış gibi bazı basın yayın organlarına servis edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Bazı basın yayın organlarında; “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde, belediye binasının önündeki kilise çanını Yunanistan Konsolosluğu’na verdiği iddiasıyla ilgili olarak soruşturma açıldığına” ilişkin haberlere ilişkin,

“Bir vatandaşın Seferihisar Kaymakamlığı’na ısrarlı şikâyeti üzerine, bu iddia ile ilgili de İçişleri Bakanlığı’nın araştırması devam etmektedir. Durum bu kadar açık ve net iken başarısızlığını örtbas etmeye çalışan Tunç Soyer, kurultay sürecinde yanlış ata oynamasına müteakip adaylığının tehlikeye girdiğini anlayınca bu iki olaydan da ‘siyasi mağduriyet’ çıkarmak istemektedir. Bu hal ve davranışlar bizim şimdiye kadar tecrübe ettiğimiz gibi CHP siyasetinin tipik bir örneğidir. Ortada bir soruşturma ya da iddianame bile yokken bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan Sn. Tunç Soyer’e tavsiyemiz; İzmir'in sorunları dağ gibi birikmişken, hemşehrilerimiz hizmet beklerken siyasi ayak oyunlarını bir yana bırakıp hiç olmazsa şu dört ayında belediye başkanı olarak çalışmasıdır” ifadelerini kullandı.
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