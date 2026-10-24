AK Parti'li Güler, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde üçüncü gözün TBMM olduğunu söyledi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde "üçüncü göz" olarak tanımladığı ana merkezin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu söyledi. Güler, Malatya Valiliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin 12'nci Malatya Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Jeopolitik Önemi Bakımından Terörsüz Türkiye Vizyonu' konulu panelde konuştu.

Türkiye'nin terörle mücadelede uzun yıllar ekonomik, toplumsal ve insani kayıplar yaşadığını belirten Güler, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin kalıcı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Ülkenin tarihsel birikimini yönetim anlayışına yansıtmanın kolay olmadığını kaydeden Güler, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyayı ve burada yaşanan jeopolitik gelişmeleri de aktardı.

Güler, komşu ülkelerdeki istikrarın önemine şu sözlerle değindi: "Biz, 'Terörsüz Türkiye' dedik ama ikinci cümlemizde 'Terörsüz bölge' diyoruz. Yani ülke olarak Suriye'de, Irak'ta, İran'da, komşularımızdaki istikrar benim için çok önemli." Terörün yıllarca bu tür istikrarsızlaştırılmış ülkelerde taban bularak Türkiye'ye saldırdığını söyleyen Güler, "O yüzden, 'Terörsüz Türkiye', 'Terörden arındırılmış bölge' diyoruz. Tabii bu sözlerin altının doldurulması, kalıcı hale gelmesi lazım" dedi.

'TBMM düzenli olarak bilgilendirilmelidir'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 18 ülkede görev yaptığını ve Türkiye'nin halihazırda küresel barışa ciddi katkıda bulunduğunu vurgulayan Güler, ülke içindeki güvenlik meselelerinin de Türkiye'nin kendi yöntemi, anlayışı ve bakış açısıyla çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Süreç boyunca atılan adımları anlatan Güler, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kuruluşundan, çalışmalarından, hazırlanan rapordan ve çerçeve yasadan söz etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında bir kurul oluşturulduğunu belirten Güler, sürecin yalnızca yürütme organı tarafından takip edilmeyeceğini, Meclis'in düzenli bilgilendirileceğini ve izleme mekanizmasında yer alacağını açıkladı.

Güler, dünya örneklerine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Kurul çalışmaları hakkında TBMM düzenli olarak bilgilendirilmelidir. Bakın dünya örneklerinde yapılan çalışmaların hepsinde dışarıdan üçüncü bir göz var. Böyle süreçleri yönetmek ve izlemek gerekiyor. Ama bizim çözümümüzde, bakış açımızda ve kanun düzenlememiz ile birlikte bu 'Terörsüz Türkiye' sürecinde 'Üçüncü göz' diyeceğimiz ana merkez TBMM."