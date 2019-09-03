AK Partili eski vekil partiden istifa etti!

AK Parti 25. dönem milletvekili Talha Erol Durmaz, Ahmet Davutoğlu ve arkadaşlarının ihraç edilmeleri talebine tepki gösterdi ve Facebook hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.

Talha Erol Durmaz'ın açıklaması şu şekilde:

"Kısa da olsa bir dönem milletvekilliğini yaptığım, kuruluşundan beri yapmış olduğu hayırlı işlerle iftihar ettiğim ve destek verdiğim, sevincinde sevindiğim, üzüntüsünde üzüldüğüm, milletin kendi özünden oluşan ve gözünden esirgediği AK PARTİ’den; Bir dönem Genel Başkanlık ve 3 yıla yakın Başbakanlık yapmış olan Sayın Prof Dr Ahmet DAVUTOĞLU’nun ve yol arkadaşlarının ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevkedilmesi gerekçesiyle organik ve duygusal bağımı keserek istifa etmiş bulunuyorum. Kamuoyuna saygıyla arz ederim.

Dr. Talha Erol DURMAZ

25. Dönem Erzincan Milletvekili"