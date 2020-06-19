AK Partili eski vekil Ayşe Sula Köseoğlu'ndan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu açıklaması

25. ve 26. Dönem AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, bugün (19 Haziran Cuma) saat 22:30’da yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İşte Ayşe Sula Köseoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Trabzon'da doğup büyüyen ya da Anadolu'ya yaşayan birinin başka bir takım tutması düşünülemez. Biz Trabzonsporluyuz.

Trabzonspor milli ve yerlidir. Türkiye'de futbolun masada değil de sahada sonuçlanmasını arzu eden bir şehiriz.

Bu yıl şampiyonluğa kenetlenmiş bir şekilde ilerliyoruz. Bu sene o sene şampiyon olacağız.

Ben eleştireden korkmam. Eleştiri olması bence sağlıklıdır. AK Parti'nin yeniden heyecanının kazanacağına inancım tamam. Yeterli bir adım atılıyor mu diye soracak olursanız, bu halkın iradesidir. Almamız gereken mesafeler var. Siyasetin müşterisi halktır. Halkın istediği adımları atmak gerekiyor. İnsanların adalet ve liyakat konusunda rahatsızlık duyduğunu görmemek elde değil.

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, AK Parti'ye hizmet etmiş insanlar. Ben hala siyasete yön verecek partinin AK Parti'nin olacağını düşünüyorum. Yeni hareketlerde arkadaşlarımız var. Bu isimler yıkmak için ortaya çıkmadı.