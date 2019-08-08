AK Partili eski büyükşehir belediye başkanından Ali Babacan'a destek

17 yıl boyunca AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunan eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, yeni parti hazırlığında olan eski bakan Ali Babacan'a desteğini açıkladı.

"Babacan’ı takdir ediyorum. Ülkenin yeni bir oluşuma ihtiyacı var" diyen Ahmet Edip Uğur, Ali Babacan’ın açıklamalarını değerlendirdi.

“Babacan’ı destekliyoruz”

Tarafsız Haber Ajansı’na konuşan Uğur, şunları söyledi:

“Ali Babacan çok değerli, başarılı bir bakandı. Kamuoyunda iyi bir ismi var, dürüst, işten anlayan birisi. Babacan’ı destekliyoruz. Kendisi başarılı bir insan. Ülkenin yeni bir oluşuma ihtiyacı var. Ben de kurucuyum, AK Parti’nin kurucu Balıkesir il başkanıyım. Üç dönem milletvekiliyim, 7 yıl Genel Başkan Yardımcısıyım, 13 yıl Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesiyim, belediye başkanıyım, 17 yıl bilfiil AK Parti’ye hizmet vermiş, bu işin başında yola çıkmış bir kimseyiz ama maalesef AK Parti kuruluş ilkelerini kaybetti.

Nereden nereye geldi, ortada, başarılı belediye başkanlarını anti demokratik bir şekilde hukuksuz istifa ettirdi, ne oldu, İstanbul’u, Ankara’yı kaybetti. AK Partili seçmen de artık konuşmaya başladı. Kurucu ayarlarına dönemez, yeni bir kuruluş bekleniyor, halk bekliyor. Ben de Babacan’ı takdir ediyorum. Yola çıktıklarını bıraktılar diyorlar ya yola çıktıklarını bıraktı, yolda bulduklarıyla devam ediyor, o da gitmiyor."

Ahmet Edip Uğur