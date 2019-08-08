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AK Partili eski büyükşehir belediye başkanından Ali Babacan'a destek

17 yıl AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunan eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, koltuk gidince hemen safını değiştirdi ve yeni parti hazırlığındaki Ali Babacan'a destek verdi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 18:44
AK Partili eski büyükşehir belediye başkanından Ali Babacan'a destek

17 yıl boyunca AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunan eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, yeni parti hazırlığında olan eski bakan Ali Babacan'a desteğini açıkladı.

"Babacan’ı takdir ediyorum. Ülkenin yeni bir oluşuma ihtiyacı var" diyen Ahmet Edip Uğur, Ali Babacan’ın açıklamalarını değerlendirdi.

Babacan’ı destekliyoruz

Tarafsız Haber Ajansı’na konuşan Uğur, şunları söyledi:

Ali Babacan çok değerli, başarılı bir bakandı. Kamuoyunda iyi bir ismi var, dürüst, işten anlayan birisi. Babacan’ı destekliyoruz. Kendisi başarılı bir insan. Ülkenin yeni bir oluşuma ihtiyacı var. Ben de kurucuyum, AK Parti’nin kurucu Balıkesir il başkanıyım. Üç dönem milletvekiliyim, 7 yıl Genel Başkan Yardımcısıyım, 13 yıl Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesiyim, belediye başkanıyım, 17 yıl bilfiil AK Parti’ye hizmet vermiş, bu işin başında yola çıkmış bir kimseyiz ama maalesef AK Parti kuruluş ilkelerini kaybetti. 

Nereden nereye geldi, ortada, başarılı belediye başkanlarını anti demokratik bir şekilde hukuksuz istifa ettirdi, ne oldu, İstanbul’u, Ankara’yı kaybetti. AK Partili seçmen de artık konuşmaya başladı. Kurucu ayarlarına dönemez, yeni bir kuruluş bekleniyor, halk bekliyor. Ben de Babacan’ı takdir ediyorum. Yola çıktıklarını bıraktılar diyorlar ya yola çıktıklarını bıraktı, yolda bulduklarıyla devam ediyor, o da gitmiyor."

Ahmet Edip Uğur

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 18:44
  1. İstanbul
  2. Balıkesir
  3. Ankara
  4. Ahmet Edip Uğur
  5. Ali Babacan
  6. AK Parti

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  • YENİ TÜRKİYE'LİYENİ TÜRKİYE'Lİ39 dk önce
    Rüzgara göre yön çizen, en küçük olumsuzlukta yan çizenler akıl yoksunu, kanı bozuk, aşağılık hain sürüsüdür.
  • ValiVali49 dk önce
    Allah gözünüzü doyursun, BUNDAN DAVA ADAMİ DEGİL ANCAK PARACİ ADAM OLUR....

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