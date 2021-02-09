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Aktüel AK Partili eski başkanın oğlu kazada hayatını kaybetti
Aktüel

AK Partili eski başkanın oğlu kazada hayatını kaybetti

Balıkesir'in Susurluk Belediyesi eski Başkanı İsmail Güneş'in oğlu Doğan Güneş, otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 16:10:00 -
AK Partili eski başkanın oğlu kazada hayatını kaybetti

Balıkesir'in Susurluk Belediyesi eski Başkanı İsmail Güneş'in oğlu Doğan Güneş, otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada yaşamını yitirdi.

Altıeylül ilçesinin İzmir-İstanbul otoyolu Ertuğrul Viyadüğü mevkiinde gece yarısı meydana gelen kazada, Doğan Güneş (35) yönetimindeki 10 DG 222 plakalı otomobil, Mehmet İrik yönetimindeki 35 ANT 122 plakalı çekiciye bağlı 10 ACV 195 plakalı dorseye arkadan çarptı. Doğan Güneş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Susurluk eski Belediye Başkanı ve AK Parti eski İlçe Başkanı İsmail Güneş'in oğlu Doğan Güneş'in cenazesi, bugün Susurluk Çarşı Cami'nde kılınacak ikindi namazının ardından defnedilecek.

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