  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Partili eski bakan istifa etti
Siyaset

AK Partili eski bakan istifa etti

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 11:22:00 -
AK Partili eski bakan istifa etti

AK Partinin değişik kademelerinde görev yapan eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda istifa ettiğini duyurdu. Fakıbaba, yaptığı açıklamada, “AK Parti üyeliği ve milletvekilliğinden istifamla ilgili açıklamamı milletime saygılarımla arz ediyorum. 2003’te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için de hayırlara vesile olur” ifadelerine yer verdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Antikemalist Akpartili

Kemalist M.A.Çelebi'nin partiye katılmasından hemen sonra bu istifanın gelmesi manidar!! Ve üzerinde düşünülmesi gerek.

DRSNN

DÖNEKLERDEN KİMSEYE HAYIR OLMAZ MÜSLÜMAN OLAN BİR KİŞİ FERDİ HESAPLAR İÇİN BULUNDUĞU TOPLULUKTA MÜCADELEYE DEVAM EDER PKK DAN TIRSTIM DESENE
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23