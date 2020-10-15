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Aktüel AK Parti'li Esgin: "Türkiye'nin sağlık altyapısı pandemi döneminde dünyadan pozitif ayrıştı"
Aktüel

AK Parti'li Esgin: "Türkiye'nin sağlık altyapısı pandemi döneminde dünyadan pozitif ayrıştı"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 16:53:56 -
AK Parti'li Esgin: "Türkiye'nin sağlık altyapısı pandemi döneminde dünyadan pozitif ayrıştı"

TBMM (AA) - AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Türkiye'nin sağlık altyapısının pandemi döneminde dünyadan pozitif ayrıştığını söyledi.

Engin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefetin "illüzyon, intihal, sanal siyaset anlayışıyla" haraket ettiğini ifade etti.

Muhalefetin AK Parti'nin yaptığı icraatları itibarsızlaştırmaya çalıştığını dile getiren Esgin, "Bundan rahatsız değiliz çünkü bizim en iddialı olduğumuz sağlık, ulaşım gibi alanları eleştirerek, 18 yıldır yaptığımız hizmetleri tekrar tekrar hatırlatma fırsatı veriyorlar." dedi.

Muhalefette olan belediyelerin de hizmet siyaseti yapmak yerine algı siyaseti yaptıklarını belirten Esgin, "Bazen trajikomik olaylarla da karşı karşıya kalıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyemiz, Bursa-İstanbul Deniz Otobüsü hattında yüzde 40 indirim yaptı ama muhalefet temsilcileri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür etti. İyi ve doğru olan her şeye teşekkür edebilme nezaketinin gösterilmesi gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 500 günlük süre içinde, algı siyaseti, illüzyonlar, temel atmama törenleri dışında hangi hizmeti üretmiştir? Daha önce kazandırılmış hizmetleri kendi yapmış gibi göstermek siyasi intihaldir." değerlendirmesini yaptı.

Sağlık sisteminde memnuniyet oranının yüzde 39'dan yüzde 76'lara yükseldiğini vurgulayan Esgin, "Pandemi döneminde gelişmiş ülkelerin sağlık sistemi çökerken, Türkiye'nin sağlık altyapısı dünyadan pozitif ayrıştı. Şehir hastanelerini, peyzajı üzerinden eleştirerek algı yönetmeye çalışmak talihsizliktir." dedi.

Hedeflerine yürüme konusunda kararlı olduklarını belirten Esgin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının yaptığı bazı hizmetlerle ilgili de bilgi verdi.


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