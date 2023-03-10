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Gündem AK Partili Erdem Kertişçi, Ali Babacan'a ayar verdi: Sizin gibi satılık değil
Gündem

AK Partili Erdem Kertişçi, Ali Babacan'a ayar verdi: Sizin gibi satılık değil

İBB Meclis Üyesi AK Partili Erdem Kertişçi, "Seçimi kazandıktan sonra belediye meclisindeki dengeler değişebilir" safsatasında bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a ayar verdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 10:49:00 -
AK Partili Erdem Kertişçi, Ali Babacan'a ayar verdi: Sizin gibi satılık değil

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

AK Parti'deyken Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışmalar yürüttüğünü söyleyerek adeta ikiyüzlülüğünü itiraf eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; katıldığı canlı yayında akla ziyan açıklamalarda bulundu.

Aklınca kamuoyunda algı oluşturmaya çalışan Babacan, isim vermeden AK Partili belediye meclis üyelerini işaret ederek "Seçimi kazandıktan sonra belediye meclisindeki dengeler değişebilir." dedi.

"Sizin gibi satılık değil"

Koltuğunu kaybettikten sonra AK Parti hükümetini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı haddini ve boyunu aşan algılar yapmaya çalışan Babacan'ın sözlerine, İBB Meclis Üyesi AK Partili Erdem Kertişçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile cevap verdi.

Babacan'a ayar veren Kertişçi şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sayın Ali Babacan, AK Parti İBB Meclis üyeleri sizin gibi SATILIK değildir.

Ömrümüzün sonunda kadar bu davanın lideri Recep Tayyip Erdoğan ile birlikteyiz.

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Yorumlar

Orhan

Yavvv etmeyin, yapmayın ne olurrr, Bacaban'ı falan kim tanırdı, kim bilirdi?!?!? Erdoğan onun elinden tuttu, milletvekili yaptı, bakan yaptı vs. Yani şimdi de Bilderberg toplantılarına katılmanın bedellerini ödüyor.

Yilmaz

Tam bir hain bu ya ,kibirlerden geçilmiyor yazıklar olsun sana ,siz devleti bile satarsiniz
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