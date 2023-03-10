AK Partili Erdem Kertişçi, Ali Babacan'a ayar verdi: Sizin gibi satılık değil

RECEP YEŞİL İSTANBUL

AK Parti'deyken Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışmalar yürüttüğünü söyleyerek adeta ikiyüzlülüğünü itiraf eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; katıldığı canlı yayında akla ziyan açıklamalarda bulundu.

Aklınca kamuoyunda algı oluşturmaya çalışan Babacan, isim vermeden AK Partili belediye meclis üyelerini işaret ederek "Seçimi kazandıktan sonra belediye meclisindeki dengeler değişebilir." dedi.

"Sizin gibi satılık değil"

Koltuğunu kaybettikten sonra AK Parti hükümetini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı haddini ve boyunu aşan algılar yapmaya çalışan Babacan'ın sözlerine, İBB Meclis Üyesi AK Partili Erdem Kertişçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile cevap verdi.

Babacan'a ayar veren Kertişçi şu ifadeleri kullandı:

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Sayın Ali Babacan, AK Parti İBB Meclis üyeleri sizin gibi SATILIK değildir.

Ömrümüzün sonunda kadar bu davanın lideri Recep Tayyip Erdoğan ile birlikteyiz.