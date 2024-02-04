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Gündem AK Partili Ensarioğlu'ndan Başak Demirtaş çıkışı!
Gündem

AK Partili Ensarioğlu'ndan Başak Demirtaş çıkışı!

Yeniakit Publisher
2024-02-04 23:59:00 -
AK Partili Ensarioğlu'ndan Başak Demirtaş çıkışı!

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ensarioğlu, Başak Demirtaş'ın DEM Parti'den İstanbul adayı olmasına ilişkin tartışmayı değerlendirdi.

8 yıldan uzun süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan terör sevici Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın DEM Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olacağına ilişkin tartışmalar devam ederken, AK Parti'den de bir değerlendirme geldi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, "Başak Demirtaş'ın çıktığı gün İmamoğlu meselesi kapanmıştır" dedi.

KRT TV yayına katılan Ensarioğlu, Başak Demirtaş'ın “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz” açıklamasını değerlendirdi.

"Bu önemli bir çıkıştır. Rastgele bir çıkış değil" diyen AK Partili Ensarioğlu, konuya şunları söyledi:

Başak Hanımefendi siyasetçi değil, siyasetçi eşidir. Eşi, iyi bir siyasetçi, kendisi siyasetçi değil? Ama önemli bir sembolik isimdir. Bazen bazı seçimler, bazı şeyler ve sembolik isimler üzerinden de yürüyebilir. Eşini ziyaret etti aklına geldi, orada sohbet ettiler, ya bir başvur, durumu değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmayacağını herkes biliyor. Amacı belediye başkanı olmaksa Diyarbakır Belediye Başkanı da olabilirdi. Daha iyi de oy alırdı. Amaç belediye başkanı olmak değil.
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Selahattin Bey içeride, halk ona duyduğu sempatiden dolayı oy verecektir. En iyi oyu da onunla alır. Bu CHP’ye, “Siz bize üç ilçeyi vermezseniz İstanbul Büyükşehir'i de unutun” demektir. Çünkü Başak Demirtaş'ın çıktığı gün İmamoğlu meselesi kapanmıştır. Açık ara farkla AK Parti alır.

Ya bu pazarlıkta eli güçlendirmek için söylenen bir şeydir ya da bağımsız bir siyasi parti gibi davranalım. Başkası yerine dayak yemeyelim demektir...

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