AK Parti’li Ejder Açıkkapı: Yunan kim, ‘Bir gece ansızın kim!’

Açıkkapı, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın ardından Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis’in de Türkiye’ye yönelik “boyundan büyük” sözler sarf ettiğini söyledi. Yunan Bakan Georgiadis’in “Türkiye’ye bir gece ansızın biz gelebiliriz” dediğini aktaran Ejder Açıkkapı, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Türkiye, ne Yunanistan’ın ne de bir başka ülkenin tehditlerine boyun eğecek bir ülke değildir. Binlerce yıllık köklü tarihiyle, asker millet hüviyetiyle, Türkiye Cumhuriyeti bu tür basit ve aptalca söylemlere daha fazla bir şey söylemeyecek, hadlerini bilmelerini diliyoruz.”