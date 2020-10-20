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Siyaset AK Partili Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı ihraç edildi
Siyaset

AK Partili Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı ihraç edildi

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı'nın partiden ihraç edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 17:08:00 -
AK Partili Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı ihraç edildi

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Genel Merkez Disiplin Kurulu kararı ile Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı’nın partiden ihraç edildiğini açıkladı.

Muammer Işıklı, partiden ihraç edildi

Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı'nın partiden ihraç edildiğini söyleyen AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, "AK Parti, şahsiyet yoksunu kişilerin kirli işlerini gölgelemek için kullanacakları bir siyasi parti değildir. Bugüne kadar da olmamıştır. Yapanlar ya da yapmaya yeltenenler hukuki olarak elbette karşılığını alırlar. AK Parti’de çürük elmalara asla yer yoktur, olamaz. AK Parti siyaseti leke götürmez bir anlayış ile çalışır. AK Parti’de hiçbir belediye başkanı gerekçesiz bir şekilde ihraç edilmez, edilemez." ifadelerini kullandı.

'Merkez Disiplin Kurulunun kararı'

Merkez Disiplin Kurulunun almış olduğu kararların yapılan istişareler neticesinde karara bağlandığını söyleyen Uluçay, "Hiç kimse Cumhurbaşkanı sayesinde oturmuş olduğu koltuğu lekeleme hakkına sahip değildir. AK Parti'deki yeri ihraç edilerek noktalanmış olanların, hukuki olarak görevinin resmiyetine aykırı hal ve hareketler, iş ve işlemler dolayısıyla yasal süreçleri devam edecektir. Bütün bunlarla birlikte ihraçları gerekçesi ile açıklama yapanlarla ilgili elimizde mevcut olanın ya da bilinenin daha fazlasıyla elimizde bilgi ve belgenin mevcut olduğunu ifade etmek isteriz." şeklinde konuştu.

 

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Yorumlar

Serdar

"Cumhurbaşkanı sayesinde oturmuş olduğu koltuk"... Ne zaman vazgeçeceksiniz bundan...
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