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Siyaset AK Parti’li Dağ’ın virüs testi pozitif
Siyaset

AK Parti’li Dağ’ın virüs testi pozitif

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve evde karantinaya alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 18:53:00 -
AK Parti’li Dağ’ın virüs testi pozitif

Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurduğunu ve burada yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı. Konya'nın Ilgın İlçe Belediye Başkanı Yalçın Ertaş da sosyal medya hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Ertaş, "Sağlık durumum gayet iyi. 14 gün süreyle karantinada kalacağım. Dualarınızı beklerim" dedi.

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