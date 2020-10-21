AK Parti’li Dağ’ın virüs testi pozitif
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve evde karantinaya alındığını duyurdu.
Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurduğunu ve burada yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı. Konya'nın Ilgın İlçe Belediye Başkanı Yalçın Ertaş da sosyal medya hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Ertaş, "Sağlık durumum gayet iyi. 14 gün süreyle karantinada kalacağım. Dualarınızı beklerim" dedi.