AK Parti'li Dağ'dan "Siyaset Akademisi" haberlerine ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - ENES KAPLAN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Siyaset Akademisine yönelik haberlere ilişkin, "Bazı terör örgütü mensupları kendilerini gizlemek için bu belgeler yoluyla bir sonuç elde etmeye gayret ediyorlar. Biz buna fırsat vermeyiz, bundan haberimiz olur olmaz gerekli müdahaleyi yaparız. Bu da bu olaylardan birisi oldu, bu anlamda gerekli müdahaleyi bu sertifikanın iptali konusunda yapmış olduk." dedi.

Dağ, AA muhabirine, 15 Temmuz sonrası FETÖ'den mahkum olan avukat Mücteba Kılıç'a AK Parti Siyaset Akademisinden sertifika verilmesine yönelik haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin marka ve vizyon projelerinden birisi olan Siyaset Akademisinin 2007 yılından bu yana devam ettiğini belirten Dağ, bu sene de 19'uncu dönem mezunlarının verildiğini hatırlattı.

Akademiden bu yıl 12 bin 60 kişinin faydalandığını bildiren Dağ, "18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, siyasete ilgi duyan her kişi Siyaset Akademisine başvurabilmektedir. Adli sicil kaydı talep etmiyoruz, böyle bir talebimiz bugüne kadar olmadı. Başkaca bir araştırmamız da söz konusu olmuyor." diye konuştu.

Akademiden eğitim alabilmek için AK Parti'ye üye olma mecburiyetinin de bulunmadığına dikkati çeken Dağ, şöyle devam etti:

"Herhangi bir terör örgütü ile irtibatlı, iltisaklı bulunan kişilerin partimizi bağlaması mümkün değil. Böyle bir bilgi sertifika verildikten sonra ortaya çıktığında da o kişilerin sertifikalarını iptal ediyoruz. Haberde bahsi geçen, aynı zamanda CHP Sözcüsünün de ifade ettiği kişinin bu sertifikayı sertifikanın anlamından farklı noktada kullandığı tespiti ve terör örgütüyle irtibatlı, iltisaklı bir şekilde yargılanması hasebiyle sertifikanın iptali için kendisine bir ihtarname de göndermiş durumdayız. Biz şunu iyi biliyoruz, bu haberler ve bu açıklamalar Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin FETÖ ile mücadelesini sekteye uğratmak için yapılan açıklamalar ve ifadelerdir."

Akademide verilen dersler arasında "Medya Okuryazarlığı"nın da bulunduğunu hatırlatan Dağ, şunları kaydetti:

"Yalan ve çarpıtma haberler ile nasıl algı oluşturulduğu ve bu algının önüne nasıl geçileceğine dair bir derstir bu. Ben bu haberleri yapanları ve bu haber üzerine yorum yapan sığ siyasetçileri önümüzdeki Siyaset Akademisine davet ediyor, bu dersten de nasibini almalarını bekliyorum. Bu olayda da görüldüğü gibi bazı terör örgütü mensupları kendilerini gizlemek için bu belgeler yoluyla bir sonuç elde etmeye gayret ediyorlar. Biz buna fırsat vermeyiz, bundan haberimiz olur olmaz gerekli müdahaleyi yaparız. Bu da bu olaylardan birisi oldu, bu anlamda gerekli müdahaleyi bu sertifikanın iptali konusunda yapmış olduk."





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