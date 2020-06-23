AK Partili Celalettin Güvenç'ten Kılıçdaroğlu'na çağrı: HDP ve PKK'ya tepki göster

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, gazeteci Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Mehmet Özmen: Öncelikle hoşgeldiniz diyorum. Bir yanda Libya diğer tarafta koronavirüs gibi sorunlar var. Bunlar Hakkında neler söylersiniz Sayın Güvenç?

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç: Türkiye eski Türkiye değil, artık uluslar arası alanda güçlü bir konuma sahip bulunuyor. Türkiye Doğu Akdeniz'deki enerji hakkından vazgeçmiyor. Gerekli olan ne varsa yapmakta ve yapıyor.

Koronavirüs sürecinde tek vatandışımızı sağlık açısından mahrum etmedik. Yurt dışında bulunan 65 bin insanımızı ülkemize getirdik. Bugün bütün marjinal gruplarla terör örgütü PKK da dahil bir muhalefet yürütülüyor. İnşallah bunların üstesinden geleceğiz.

Mehmet Özmen: HDP kanadı CHP'ye "gizli ittifak yok" diyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç: Türkiye'de DHKP ve PKK gibi terör örgütleri faaliyet gösteriyor. Muhalefet süslü laflarla terörün üstünü örtmeye çalışıyor. Terör tehdidi ön sıralarda, Türkiye'de PKK'nın yasal uzantısı HDP var.

Atatürk'ün kurduğu parti seçimlerde HDP ile işbirliği yaptı. Diyorlar ki Demirtaş'ın suçu ne? yav 6-7 Eylül olayları Demirtaş'ın provokasyonunun ürünüdür.

Ey Kılıçdaroğlu çık de ki, terör örgütü PKK silah bıraksın. HDP terörle bir araya gelmesin ama böyle bir açıklamayı duymak mümkün değil.