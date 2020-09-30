AK Parti'li Canbey, uluslararası toplumu Ermenistan'a tepki vermeye çağırdı

TBMM (AA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Ermenistan'ın Azerbaycan’a yaptığı saldırıları derhal durdurması ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerektiğini belirterek "Uluslararası toplum acilen Ermenistan’a tepki vermeli ve gerekli yaptırımları uygulamalıdır." dedi.

Canbey, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan’ın kardeş Azerbaycan’a yaptığı saldırıları kınayarak şehit olan Azerbaycanlılara Allah’tan rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

Ermenistan tarafından Azerbaycan topraklarına yönelik geçen pazar günü askeri harekat başlatılarak bölgede sıcak çatışmaların yaşanmasının fitilinin ateşlendiğine işaret eden Canbey, Azerbaycan topraklarına yapılan saldırılarda askerlerin yanında sivillerin de şehit edildiğini anımsattı.

Canbey, Ermenistan’ın bu saldırgan tutumunun, Cenevre Sözleşmelerinin ve uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurgulayarak uluslararası toplumun acilen Ermenistan’a tepki vermesi ve gerekli yaptırımları uygulaması gerektiğini aktardı.

Bölgedeki sorunu anlamak için en önce doğru tanımlama yapılması gerektiğine işaret eden Canbey, şöyle konuştu:

"Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan burada işgalci konumundadır. Tüm dünya bunu bilmektedir. Tüm dünyanın gözü önünde 30 yıldır işgal ve saldırılarına devam etmektedir. Kendi ülke bütünlüğünü ve sınırdaki sivil vatandaşlarını koruyan Azerbaycan ile işgalci Ermenistan’ı aynı kefede değerlendirerek taraflara itidal çağrısı yapmak, uluslararası toplum için yeterli değildir. Hatta samimiyetsizlik ve iki yüzlülüğün ifadesidir. Yapılması gereken çağrı, Ermenistan’ın saldırılarını durdurarak işgal ettiği topraklardan derhal çekilmesi çağrısıdır. "

Canbey, Azerbaycan'ın uluslararası hukuk kurallarına harfiyen uyduğuna, bu noktada verdiği mücadelenin de son derece meşru bir mücadele olduğuna dikkati çekti.

- "Azerbaycan’ın kaderi bizim kaderimizdir"

"Biz Türkiye olarak çağrımızı yineliyoruz." diyen Canbey, Ermenistan'ın kardeş Azerbaycan’a yaptığı saldırıları derhal durdurması ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerektiğini dile getirdi. Canbey, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aksi halde Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan doğan haklarını savunmak için Türkiye olarak ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu konuda tavrı net. Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerimiz nasıl ve ne şekilde istiyorsa sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır.

Libya ve Doğu Akdeniz’de kuyruk acısı olanların, okyanus ötesinden Türkiye’yi sürecin dışında bırakmaya çalışanların bilmesi gereken şey şudur: Azerbaycan’ın kaderi bizim kaderimizdir.

TBMM olarak HDP dışındaki diğer grupların imzası ile Ermenistan’a karşı tepkimizi geçtiğimiz günlerde ortaya koyduk. Bu tepki, son derece anlamlı ve önemlidir. Ancak iç siyaset uğruna, sırf AK Parti karşıtlığı için bazı muhalif vekillerin ve çevrelerin yalan yanlış söylemlerle kamuoyunu yanılttığını, Azerbaycan ve Türkiye’yi uluslararası kamuoyu önünde zor duruma düşürme çabasında olduklarını üzülerek gördük. Bu tür iftiralarla dolu davranışları iyi niyetle açıklamak mümkün değildir. Azerbaycan konusu Türkiye için milli bir meseledir ve milli meselelerde birlik olmak gerekir. Yıllarca üst düzey bürokratlık yapmış bazı kişilerin, millilik çizgisinden bu derece uzaklaştığını görmek son derece üzücüdür. "

-"Sorun barışçıl yöntemlerle çözülmeli"

AK Partili Canbey, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunun barışçıl yöntemlerle çözülmesi, bu noktada arabulucu durumundaki üçüncü devletlerin tarafsız ve adil bir çözümü ortaya koyabilmesi gerektiğini bildirdi.

Canbey, arabulucu konumunda olan Minsk üçlüsü Fransa, Rusya ve ABD başta olmak üzere Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve diğer uluslararası çevrelerin, bugüne kadar Karabağ problemini çözmek için yeterince tarafsız adım atmadığını, gayret göstermediğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Bu durum 30 yıl önce başlayan Ermenistan saldırısından bu yana bölgenin istikrarı ve güvenliğini sürekli tehdit etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz hiçbir zaman çatışmadan yana değiliz, sorun barışçıl yöntemlerle çözülsün istiyoruz. Fakat Azerbaycan topraklarına yapılan işgal saldırılarına da boyun eğecek, Azerbaycan’ı yalnız bırakacak değiliz. Azerbaycan ne zaman, hangi konuda bize ihtiyaç duyuyor biz Azerbaycan'ın yanındayız."



