  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Partili Çalık’tan HDP'li vekil Tosun’a tepki: Sen o yürekli annelere kurban olasın
Siyaset

AK Partili Çalık’tan HDP'li vekil Tosun’a tepki: Sen o yürekli annelere kurban olasın

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annelere hakaret eden HDP'li vekil Remziye Tosun’a sert tepki göstererek, “Evladının kokusunu özleyen anneye ‘satılmış’ diyen Remziye Tosun, bu aziz millet kimin satılmış olduğunu çok iyi biliyor. Sen o yürekli annelere kurban olasın” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 17:10:00 -
AK Partili Çalık’tan HDP'li vekil Tosun’a tepki: Sen o yürekli annelere kurban olasın

Milletvekili Çalık, Malatya’nın Kışla Caddesindeki esnafları gezerek, hayırlı ve bol kazançlar diledi. Çalık esnaf ziyareti sonrasında gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun’un Diyarbakır’da evlat nöbetindeki ailelere hakaret etmesine sert tepki göstererek, “Diyarbakır HDP İl Binası önünde nöbet tutan evlatları dağa kaçırılmış ailelere, ‘Satılmış köpekler, kemiğiniz az mı geldi’ şeklinde hakaretlerde bulunan bu müfsit şahıs haddini iyice aşmıştır. Bu aziz millet kimin satılmış olduğunu çok iyi bilmektedir. Ben açıkça diyorum ki bu müfsit şahısa, sen o yürekli, onurlu ve dik duruşlu annelere kurban olasın” dedi.

“Her konuya yorumu olan CHP’liler neden suskun?”

Çalık, “Her konuya yorumu olan CHP'nin sözcüleri ve yöneticileri HDP’li bu vekilin hadsiz sözlerine tek kelime edemiyorlar, etmeyecekler. Çünkü ortaklıklarına zarar gelir. Bu konuyla ilgili tek bir açıklama yapamayacaklar ama biz en değerli varlıklarını, evlatlarını eli kanlı bir terör örgütünden kurtarma mücadelesi veren annelerin ve ailelerin yanındayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi inanıyoruz ki annelerin bu onurlu direnişi terör örgütüne diz çöktürecektir” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus gazeteci Ermenistan'ın içler acısı halini böyle anlattı: Her yer ceset dolu
Dünya

Rus gazeteci Ermenistan'ın içler acısı halini böyle anlattı: Her yer ceset dolu

İşgal edilen topraklarını kurtarmak için karşı harekat başlatan kardeş ülke Azerbaycan, Ermenistan güçlerini cephede bozguna uğrattı. Bölgey..
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş uyarı: Bir gece yarısı operasyonuyla...
Gündem

Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş uyarı: Bir gece yarısı operasyonuyla...

Melih Gökçek 'kesin bilgi' diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir grup solcu birleşip bir ..
Türkiye Petrolleri paylaştı! Tarihi müjdenin en net görüntüsü
Gündem

Türkiye Petrolleri paylaştı! Tarihi müjdenin en net görüntüsü

Türkiye Petrolleri, sosyal medya hesabından Tuna-1 kuyusundan görüntüleri paylaştı.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay