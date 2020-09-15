AK Partili Çalık’tan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Önce sen kapının önünü temizle Bay Kemal!

Milletvekili Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile birlikte Malatya’nın Kuluncak ilçesinde AK Parti ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. Çalık, ilçe teşkilatıyla yaptığı toplantının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “18 yıldır bu ülkeyi bir kişi yönetiyor, beş maskeyi dağıtamadı. Beş maskeyi dağıtamayan siyasal iktidarın bu buhrandan çıkması mümkün değil.” sözlerine yanıt verdi.

“SSK'yı batıran adam, kalkmış bugün sağlık sistemiyle ilgili bize laf ediyor”

Çalık, Kılıçdaroğlu’nun 1997 ila 1999 yılları arasında Sosyal Sigortalar Kurumu(SSK) Genel Müdürlüğü yaptığını anımsatarak, “SSK'yı batıran adam, kalkmış bugün sağlık sistemiyle ilgili bize laf ediyor. Önce sen kapının önünü temizle sonrasında bildiğin alan varsa o alanlarda konuş Bay Kemal. Sağlık’ta gerek alt ve üstyapı ile gerekse insan kaynağı bakımından 18 yıllık süreçte Türkiye büyük bir atılım gerçekleştirdi. Sağlık sistemindeki temel göstergelerden olan hastane sayısı yüzde 31.3, yatak sayısı yüzde 45.3, yoğun bakım yatak sayısı yüzde bin 706.4, tek kişilik oda sayısı yüzde 427.1, doktor sayısı yüzde 75.4, hemşire ve ebe sayısı yüzde 123.6 ve toplam sağlık personel sayısı yüzde 240.7 oranında artmıştır. Nicel anlamdaki bu başarının yanında sağlık sistemi, nitel anlamda da bir devrim geçirmiştir. Rakamlar incelendiğinde 2002’de 3 bin 483 kişiye bir tek kişilik oda düşerken bu sayı 2020’de 833 olmuştur. Yoğun bakım yatak sayısında ise 2002’de 29 bin 782 kişiye bir yatak düşerken bu sayı 2020’de 2 bin 79 olmuştur. Bir doktora düşen nüfus sayısı ise 201 kişi azalarak 717’den 516’ya düşmüştür. Ancak tüm bunların yanında niteliksel anlamda en önemli gelişim tek kişilik oda sayısının toplam yatak sayısı içindeki oranı olmuş, 2002’de yüzde 11.5 olan bu oran 2020’de yüzde 41.7’ye yükselmiştir. Bu da göstermektedir ki bu süreç içerisinde alt ve üstyapı anlamında nicel artış sağlanırken sağlık hizmetlerinin niteliği de büyük oranda artırılmıştır” dedi.

“Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 34 milyar lira destek sağlandı”

Çalık, “ Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın açıkladığı üzere Türkiye’de 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı 40’ı bulurken bu rakam gelişmiş ülkeler olan ABD’de 34.7, Almanya’da 29.2, İtalya’da 12.5, Fransa’da 11.6, Güney Kore’de 10.6, İspanya’da 9.7, Japonya’da 7.3 ve İngiltere’de 6.6’dır. Rakamlar ve vatandaşlarımıza desteklerimizde ortadadır. Sadece Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağlanan destek ve yardım miktarı 34 milyar liradır. Bu süreçte vatandaşlarımıza milyonlarca maske ücretsiz dağıtıldı, evde tedavi gören covidli hastaların ilaçları ücretsiz verildi ve hastanede yatanların tedavisinin ise hiçbir ücret alınmadan yapılmaktadır. Ama CHP lideri yine bu açıklamasıyla, yanlış bir propaganda izleyerek bu vatana, bu millete yanlış yapıyor” diye konuştu.