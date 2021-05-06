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AK Parti, CHP’ye sordu: Neden astınız?
Siyaset AK Partili Bülent Turan CHP’ye sordu: Neden astınız?
Siyaset

AK Partili Bülent Turan CHP’ye sordu: Neden astınız?

49 yıl önce Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamına ‘evet’ diyen CHP, ölüm yıldönümünde onları andı.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 13:45:00 -
AK Partili Bülent Turan CHP’ye sordu: Neden astınız?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere birçok CHP’li, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını övmesi vatandaşları şaşkına çevirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından “Cesaretle attıkları son adımda “Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye” diye haykıran, bu ülkenin vatansever evlatlarını; Hüseyin İnan, Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan’ı saygı ve hasretle anıyorum. #6Mayıs1972” şeklindeki açıklamasına AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan “Neden astınız" diye sordu.

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