AK Parti'li Birinci’nden Durmuş Yılmaz’a sert tepki

YENİ AKİT ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalardan sonra dövizde gerçekleşen geri çekilmene ilişkin İYİ Parti Milletvekili Merkez Bankası (MB) eski Başkanı Durmuş Yılmaz’ın, “Döviz kurundaki hızlı düşüşün yeni bir alım fırsatı yaratacağı” ifadelerine AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci’den tepki geldi. Birinci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu spekülasyon değil de nedir? Adam bu bir alım fırsatıdır diye millete gaz veriyor. İstiyor ki dolar yükselsin, istiyor ki Türkiye diz çöksün, istiyor ki kriz olsun. Bu suçtur!” dedi.