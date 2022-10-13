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Siyaset AK Partili belediyeye kayyım atandı
Siyaset

AK Partili belediyeye kayyım atandı

Afyonkarahisar'a bağlı Gebeceler Belediye Başkanı Hüseyin Toğulluk'un ruhsatsız silah taşıma suçundan ceza alması sonrasında mazbatası iptal edildi. Belediyeye ise Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır kayyum olarak atandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 16:31:00 -
AK Partili belediyeye kayyım atandı

AK Partili Gebeceler Belediyesi'nde son yaşanan gelişmeler hayli dikkat çekti. Gebeceler Belediye Başkanı Hüseyin Toğulluk'un ruhsatsız silah taşıma suçundan ceza alması sonrası mazbatası iptal edildi.

Kayyım görevlendirildi

AK Partili meclis üyelerinin yeterli çoğunluğu sağlayamadıkları için katılmadıkları meclis toplantılarından da sonuç alınamadı. Bunun üzerine Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır belediyeye kayyum olarak atandı.

Belediye duyurdu

Gebeceler Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın tensipleriyle Belediye Başkan Vekili olarak belediyemize atanan sayın Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır bu gün itibariyle görevine başlamıştır. Kasabamıza Hayırlı uğurlu olsun inşallah" denildi.

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