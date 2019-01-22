AK Partili belediyeye icra girişimi! Bursa'nın Orhangazi Belediyesi'ne icra girişiminde bulunuldu. Koltuk ve bilgisayarlara el konulduğu haciz işlemi son anda durduruldu.

Bursa’nın Orhangazi Belediyesinden alacağını tahsil edemediğini iddia eden bir kişi belediyeyi icraya verdi. İcra memurları bugün belediyeye giderek, sandalye ve bilgisayara el koydu. İsmi açıklanmayan alacaklı da el konulan malzemeleri almak için belediyenin önüne kamyon ile yanaştı. Haciz işlemi durduruldu Belediyenin önüne yanaşan kamyona eşyalar yüklendiği sırada belediye avukatının duruma el koyarak haciz işlemini durdurduğu öğrenildi. El konulan malzemeler yeniden belediyeye teslim edildi.

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