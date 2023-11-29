AK Partili Belediyeler Gazze için tek yürek oldu

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Gazze’de yaşanan soykırımı kültürel ve sanatsal etkinlikler yoluyla anlatmak üzere harekete geçen AK Parti Belediyeleri ve ‘İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze’ platformu, bugün akşam namazını müteakip Ayasofya Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilâveti ve ardından İstanbul’un dört bir noktasında okunan hatimlerin duasını yaparak Gazze’de yaşanan insanlık dramını dünyaya haykıracak. Mescid-i Aksa’ya ithafen Mevlid-i Şerif’ten “Mirac Bahri”nin de icra edileceği program, yatsı namazı ile son bulacak. Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Beykoz, Başakşehir, Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Bahçelievler, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu Belediyelerinin yer aldığı “İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze” Platformu; etkinlik sonrasında Gazze’de yaşanan soykırıma karşı İstanbul’un tek yürek olduğunu göstermek üzere bir basın açıklamasında bulunacak.