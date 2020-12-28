  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi AK Partili belediyeden takdir toplayan hareket
Ekonomi

AK Partili belediyeden takdir toplayan hareket

AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2021 yılında belediyede en düşük maaşın 3 bin 506 TL olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 17:21:00 - 2020-12-28 17:28:02
AK Partili belediyeden takdir toplayan hareket

AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2020 yılında bekar personelin en az 3 bin 310 TL, evli ve eşi çalışmayan personelin 3 bin 354 TL ve evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu personelin ise 3 bin 412 TL net maaş aldığını belirterek, bu rakamın 2021 yılında zamlandığını ifade etti.

Büyükkılıç, 2021 yılında bekar personelin en az 3 bin 506 TL, evli ve eşi çalışmayan personelin 3 bin 559 TL ve evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu personelin ise 3 bin 624 TL net maaş alacağını duyurdu.

"Personelimizin hakkını ödemeyi görev biliyoruz"

Büyükkılıç, "Maddi olsun, manevi olsun belediye personelimizin her zaman yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Çalışma hayatında emeğe büyük saygı ve alın terine ehemmiyet veriyoruz. İşveren emanetçidir, mülkün, rızkın sahibi Cenab-ı Allah'tır ve Peygamberimiz Hz. Muhammed 'işçinin hakkını alın teri kurumadan ödeyiniz' diye buyurmuştur. Biz yöneticiler de personelimizin hakkını alın teri kurumadan ödemeyi bir görev biliyoruz. Aldığımız bu karar tüm personelimize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

1 Temmuz'da yine zamlanacak

Başkan Büyükkılıç, 2021 ücretlerinin 1 Temmuz 2021 tarihinde ÜFE oranında tekrar zamlanacağını, bu rakamlara yemek, yol, yakacak, aile, çocuk ve ikramiye gibi sosyal yardımların dahil olduğunu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlber Ortaylı kendini böyle savundu! 'Taciz' iddialarına bakın nasıl yanıt verdi
Gündem

İlber Ortaylı kendini böyle savundu! 'Taciz' iddialarına bakın nasıl yanıt verdi

Tarihçi İlber Ortaylı, sunucu Cansu Canan Özgen ile Instagram üzerinden yaptığı yayın sonrası, kameranın kapandığını düşünerek Özgen’e “Maşa..
İbrahim Tatlıses'e tehdit: Abdullah Uçmak etiketiyle...
Medya

İbrahim Tatlıses'e tehdit: Abdullah Uçmak etiketiyle...

İbrahim Tatlıses, Abdullah Uçmak etiketiyle yapılan paylaşımın ardından 'Tehdit ediliyorum' diyerek savcılığa başvuruda bulundu.
Abdurrahman Dilipak'ın ilk duruşma tarihi belli oldu
Gündem

Abdurrahman Dilipak'ın ilk duruşma tarihi belli oldu

AK Parti Genel Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı ve KADEM ile birlikte 81 ilin kadın kollarının dava açtığı Yeni Akit Gazetesi ..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay