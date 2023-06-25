AK Partili belediye bu yanlıştan dönmeli! Bu hadsizi sahneye çıkartmayın

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CHP, İYİ Parti ve ortakları HDP’nin yönettiği belediyeler, mütedeyyin kesime yakınlığıyla bilinen sanatçılara nefes bile aldırmazken, bazı AK Partili belediyelerin muhaliflere şirin gözükme çabası inanılır gibi değil!..

Geçtiğimiz haftalarda, Melek Mosso isimli AK Parti karşıtı şarkıcıyla, tüm tepkilere rağmen, adeta Cumhur İttifakı seçmenine meydan okuyarak konser verdirten Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel infiale neden olmuştu. Melek Mosso'yu kiraz festivali kapsamında konsere çağıran Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, tepkilere inat sahneye çıkmış ve Melek Mosso'ya sarılıp elini öpmüştü.

Şimdi de Eypio sahne alacak

Süleymanpaşa’daki komedinin ardından şimdi de Çarşamba’daki konser tepkilere neden oldu. Çarşamba Belediye Başkanı, AK Partili Halit Doğan’ın kararıyla, belediye tarafından düzenlenecek olan konsere, Eypio mahlaslı rapçi Abdurrahim Akça da davet edildi.



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Politik duruşuyla ön plana çıkan Akça’nın, özellikle Gezi kalkışması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yazdıkları halen gündemdeki yerini koruyor.

İşte o rezil paylaşımlar:

Bu konser iptal edilsin!

Kamuoyu, AK Partili belediyelerin bu tepki çeken tavrının sebebini merak ediyor. Melek Mosso’da yapılan hatanın bu kez Çarşamba’da tekrar edilmemesi isteniyor. Bu konserin iptal edilmesi için geniş kesimlerden çağrılar yapılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin efsane başkanı Melih Gökçek de sosyal medya hesabından söz konusu konserin iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.

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