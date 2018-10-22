AK Partili belediye Başkanı Oğuz'a silahlı saldırı
Konya'da belediye binası önüne silahlı saldırıya uğrayan Çumra Belediye Başkanı AK Partili Oğuz, bacağından yaralandı.22 Ekim 2018 Pazartesi 16:35
Olay, bugün saat 15.45 sıralarında Çumra Belediye binası önünde meydana geldi. Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, belediye binası önünde silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Oğuz, hastaneye kaldırıldı.
MEHMET OĞUZ KİMDİR ?
1973 Yılında Çumra’da doğdu. 1984 yılında Mustafa Onbaşı ilköğretim okulunu 1991 yılında Çumra İmam Hatip Lisesini, 1998 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Daha sonra 6 yıllık süre içerisinde Batman ili Sağlık Müdürlüğünde Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Oğuz evli ve 3 çocuk babası.
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