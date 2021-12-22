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Gündem AK Partili Belediye Başkanı, İmamoğlu'nun şovunu böyle ifşa etti!
Gündem

AK Partili Belediye Başkanı, İmamoğlu'nun şovunu böyle ifşa etti!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentsel dönüşüm yalanı, AK Partili Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir tarafından çürütüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 18:01:00 -

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentsel dönüşüm yalanı, AK Partili Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir tarafından çürütüldü.

Söz konusu yalanın da 'yatsıya yetişmediğini' belirten Demir, CHP'nin vatandaşlara kentsel dönüşüm vaat etmesine rağmen, belediye meclisinde ret oyu verdiğini bildirdi.

Demir, "Hem ilçe hem büyükşehir meclislerinde CHP üyelerinin RET oyu vermesine rağmen onaylanan, bizim yaptığımız imar plan notları sayesinde Doğakent Sitesi'nin Dönüşüm yolu açıldı. Biz, çalışıyor ve mücadele ediyoruz. Siz, RET verip şovunu yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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