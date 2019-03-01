AK Parti’li Baybatur: "Gözümüzü kırpmadan gereğini yapacağız"

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, kurulan tuzak, hile ve oyunlara asla izin vermeyeceklerini belirterek, "Türkiye’yi silip atmak isteyenler var. Bizleri bu topraklardan atmak için bin bir türlü hile yapıp, çorap örmek için gayret edecekler. Bizler inşallah, vatanının birliğini, dirliğini savunan insanlar olarak bunların hepsine göğüs gereceğiz. Nasıl ki atalarımız, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda gereğini yaptılarsa bizlerde gözümüzü kırpmadan gereğini yapacağız inşallah" dedi.

AK Parti’li Murat Baybatur, Şehzadeler ilçesinde Cumhur İttifakı adayı ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile meclis üyelerinin tanıtımının yapıldığı aday tanıtım toplantısına katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan programda, Şehzadeler Belediyesinin 2014 yılından bu zaman kadar yapmış olduğu hizmetler anlatıldı. AK Parti ve MHP teşkilatlarının ilgi gösterdiği programda konuşan Murat Baybatur, Şehzadeler ilçesinde güzel hizmetlerin yapıldığı ve Ömer Faruk Çelik’in gönülleri kazandığını belirtti.

Cumhur İttifakı’nın, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve 17 İlçenin tamamında zafere ulaşacaklarını ifade eden Baybatur, konuşmasında şunları söyledi: "Cumhur İttifakı güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor ve edecektir. Bizler de bu süreç içerisinde 17 ilçemizin tamamında ve Büyükşehir belediye başkanlığında Cumhur İttifakı’nın kazanması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bizlere emanet etmiş olduğu bu vazifeyi hakkıyla yerine getirerek 31 Mart akşamında ay yıldız bayrağımızı hep birlikte dalgalandıracağız. Önümüzdeki süreç kolay olmayacak. 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık, arkasından ekonomik saldırılar devam ediyor. İki güçlü lider ülkemizin selameti için bu yola baş koydular. İki lider şahsi hesapları bir kenara bırakarak, şahsi hesapları kimsenin yapmasını istemediklerini, aslolanın devlet, millet ve vatan olduğunu ifade ederek belirli kararlar aldılar. Bizlerde teşkilatlar olarak buna uymakla mükellefiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Cengiz Ergün’ü ve 17 İlçenin tamamında Cumhur İttifakı için çalışıp çabalayacağız ve inşallah zaferler kazanacağız. Birilerinin kurmuş olduğu tuzaklara, birilerinin yapmak istedikleri hileli oyunlara müsaade etmeyeceğiz. Bin yıldan beri bizleri bu topraklardan söküp, Türkiye’yi silip atmak isteyenler var. Bizleri bu topraklardan atmak için bin bir türlü hile yapıp, çorap örmek için gayret edecekler. Bizler inşallah, vatanının birliğini, dirliğini savunan insanlar olarak bunların hepsine göğüs gereceğiz. Nasıl ki atalarımız, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda gereğini yaptılarsa bizlerde gözümüzü kırpmadan gereğini yapacağız inşallah" dedi.