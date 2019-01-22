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AK Partili başkanın makam aracı su kanalına uçtu

Ağrı'nın Yücekapı beldesinin Belediye Başkanı AK Parti'li İlhami Zeybek'in içinde bulunduğu makam aracı, Ankara'dan Ağrı'ya giderken kontrolden çıkıp su kanalına girdi.

22 Ocak 2019 Salı 13:20
AK Partili başkanın makam aracı su kanalına uçtu

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Yücekapı beldesi Belediye Başkanı İlhami Zeybek'in içinde bulunduğu makam otomobili, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yoldan çıkıp, arazideki su kanalına girdi. Kazada, Başkan Zeybek ile birlikte 3 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde ilçeye bağlı Babalı Köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Ağrı'ya giden, Ahmet Kahraman yönetimindeki 35 NGJ 61 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş araziye girip, sürüklendi. Arazideki su kanalına girerek duran otomobilde bulunan Yücekapı Belediye Başkanı AK Parti'li İlhami Zeybek ile şoförü Ahmet Kahraman ve Ayhan Kayalar yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 13:20
  1. Yozgat
  2. Ankara
  3. Ağrı
  4. Trafik kazası
  5. Yücekapı Belediye Başkanı İlhami Zeybek
  6. Belediye başkanın makam aracı su kanalına uçtu
  7. Yaralılar var

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