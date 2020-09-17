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Gündem AK Partili başkandan, Halil Sezai'nin darp ettiği yaşlı adama ziyaret
Gündem

AK Partili başkandan, Halil Sezai'nin darp ettiği yaşlı adama ziyaret

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Halil Sezai tarafından darp edilen 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 09:57:00 - 2020-09-17 10:15:09
AK Partili başkandan, Halil Sezai'nin darp ettiği yaşlı adama ziyaret

Sanatçı bozuntusu Halil Sezai, Tuzla’da kiraladığı bir villada çekim yapmasına destek vermediğini iddia ettiği 67 yaşında ve kalp hastalığı olan komşusu Hüseyin Meriç’i öldüresiye dövdü. Meriç’e kafa, yumruk ve tekme atan Halil Sezai, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Tuzla’da yaşanan skandal olayın ardından, belediye başkanı yaşlı adamı ziyaret etti. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Hüseyin Meriç’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyareti sırasında Dr. Yazıcı, sanatçı ruhlu olduğunu iddia edenlerin, insani olmayan tavır ve davranışlarının önce sanat camiası için büyük bir hakaret olduğunu vurguladı. Yazıcı, “Bunun da hesabını verirler, siz hiç merak etmeyin” dedi.

Twitter üzerinden de açıklama yapan AK Partili Başkan Yazıcı, “Bugün ilçemizde yaşanan talihsiz olayın mağduru Hüseyin abimizle görüşüp olay hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hukuki süreci takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Halil Sezai kimdir nerelidir?
Halil Sezai kimdir nerelidir?

Biyografi

Halil Sezai kimdir nerelidir?

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