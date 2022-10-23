AK Partili başkandan CHP’li belediyelere ‘bilet’ dersi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni aldıkları belediye otobüslerinin gıcır gıcır fotoğraflarını paylaşarak her gün otobüslerin yandığı, yolda kalarak vatandaşların iteklediği CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne nispet yaptı. Altay, fiyat kıyaslaması yaparak diğer CHP’li belediyelere ise göndermede bulundu.
Yeni Akit Ankara
AK Partili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni aldıkları belediye otobüslerinin gıcır gıcır fotoğraflarını paylaşarak her gün otobüslerin yandığı, yolda kalarak vatandaşların iteklediği CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne nispet yaptı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Yeni 15 otobüsümüz daha şehrimize geldi. Toplamda 96 yeni otobüsümüz hemşehrilerimizin hizmetinde. Türkiye’de en ekonomik toplu ulaşımı özkaynaklarımızla aldığımız yeni araçlarımızla sağlıyoruz. Ulaşımda Konya Modeli Belediyecilik farkı: Öğrenci Bileti 1,55, Tam Bilet 2,50” şeklinde bilgi verdi.
CHP’li belediyelerin uyguladığı fahiş bilet fiyatları
“Tam bilet Konya’da 2,50 deyince Konya farkı tam anlaşılmıyor” diyen Altay, CHP’nin elindeki büyükşehir belediyelerinde uygulanın bilet fiyatlarını da paylaştı. Uğur İbrahim Altay’ın, “Konya farkını görmek için bazı illerimizde toplu ulaşım fiyatları” ifadeleriyle aktardığı bazı CHP’li büyükşehir belediyelerinin uyguladığı bilet fiyatları şöyle:
İstanbul 7,67
Antalya 8,00
Ankara 6,50
İzmir 6,50
Eskişehir 7,50
Hatay 9,00
Muğla 8,65