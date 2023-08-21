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Siyaset AK Partili Başkan görevinden istifa etti
Siyaset

AK Partili Başkan görevinden istifa etti

Yeniakit Publisher
2023-08-21 22:22:00 -
AK Partili Başkan görevinden istifa etti

AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, 'affını isteyerek' görevinden istifa etti.

AK Parti Kütahya İl başkanlığından yapılan yazalı açıklamada, "AK Parti Simav İlçe Başkanımız Ahmet Kulat görevinden affını isteyerek ilçe başkanlığı görevinden ayrılmıştır. Değerli Başkanımıza Simav ilçemiz ve teşkilatımız adına gerçekleştirmiş olduğu özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz" denildi.

AK Parti'de daha önce de Domaniç İlçe Başkanı Ahmet Özoğul, Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Aslanapa İlçe Başkanı Cafer Bayrak, Dumlupınar İlçe Başkanı Ali Bursa, AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Bilal Kıyak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan ve AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan aflarını isteyerek görevlerinden istifa etmişti.

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