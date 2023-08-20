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Siyaset AK Partili Başkan görevinden istifa etti
Siyaset

AK Partili Başkan görevinden istifa etti

Yeniakit Publisher
2023-08-20 22:17:00 - 2023-08-20 22:51:47
AK Partili Başkan görevinden istifa etti

Balıkesir'de Ayvalık AK Parti İlçe Başkanı Ali Gür görevinden istifa etti.

Gür, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Kurulduğu günden bu yana milletimizin refahı, birliği ve huzuru için kararlıkla çalışan AK Parti, Türkiye’nin siyaset sahnesinde önemli bir değişimin ve dönüşümün sembolü olmuştur. Partimizin temel değerleri olan adalet, özgürlük, demokrasi ve milli ruhu, Türkiye’nin güçlü bir şekilde ilerlemesi için temel bir direksiyon görevi üstlenmiştir. Toplumumuzun her kesimine kucak açan ve farklılıkları zenginlik olarak gören partimiz, ülkemizin her bir köşesinde birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu güçlendirmiştir.” ifadelerini kullandı.

“Böylesine büyük bir siyasi oluşumun içerisinde yer alarak, sizlerin teveccühü ve desteğiyle çalışmaktan onur duyduğum AK Parti Ayvalık İlçe Başkanlığı görevimden gönül birliğiyle aldığımız karar sonucunda istifa ediyorum." diyen Gür, şunları kaydetti:

"Görev sürem boyunca, ilçemizin kalkınması ve refahı için büyük bir gayretle çalışmaya özen gösterdik. Projelerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda birçok başarı elde ettik. Birlikte yürüdüğümüz yolculuk boyunca desteklerini esirgemeyen başta Sayın Genel Başkanımıza, İl Başkanımıza ve tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. AK Parti davamızın hizmet maratonu bir bayrak yarışıdır. Partimizin yüklemiş olduğu misyonu görev süremiz boyunca ve elimizden geldiğince ilçemizde taşımaya çalıştık. Bundan sonra da taşımaya devam edeceğiz. Tüm AK Parti ailesine ve ilçe halkımıza saygılarımla.”

İlçe Başkanlığı görevine geçici olarak ikinci başkan Elmas Özmen’in getirildiği öğrenilirken, Ali Gür’e yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gür’ün istifasının parti tüzük gereği olduğu ve önümüzdeki yerel seçimlerde de Ayvalık Belediye Başkanlığı veya Belediye Meclis Üyeliği adaylığı için bu istifanın şimdiden yapılması gerektiği öğrenildi.

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