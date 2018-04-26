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AK Parti'li başkan FETÖ'den beraat etti!

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski AK Parti Kayseri il başkanı Ömer Dengiz beraat etti.

26 Nisan 2018 Perşembe 15:23
AK Parti'li başkan FETÖ'den beraat etti!

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Dengiz ve avukatı hazır bulundu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından savcı mütalaasında, Dengiz'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasından beraatını istedi. 

Sanık Dengiz, esasa ilişkin savunmasında, "eli kanlı alçak örgütle" ismimin anılmasının zoruna gittiğini söyledi.

AK Partili olmanın her zaman gururunu yaşadığını, 17-25 Aralık sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yalnız bırakıldığı dönemde, parti rozetini gururla taşıdığını kaydeden Dengiz, "FETÖ'nün AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a karşı düşüncelerini hepimiz biliyoruz. FETÖ'cü olsam rozeti nasıl taşırım? Pişman olarak, bir dönem oturmalarına katıldım ve daha sonra ayrıldım. TUSKON denilen yapının yönetim kurulu üyeliğini reddettim. FETÖ'cü olsam oturmalarından ayrılmazdım, TUSKON üyeliğini reddetmezdim. Ben her zaman bunlara rest çektim. Sürekli sorgulayan yapımdan dolayı biat kültürlerine terstim. Niçin bu davada olduğumu anlamıyorum. Bunu çok düşündüm. Sosyal yönü geniş bir çevre, herkesin gözü önünde yaşayan bir insan ve iyi bir AK Partili olmam nedeniyle burada olduğumu düşünüyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti sanık Dengiz'in delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 15:23
  1. Kayseri
  2. Ömer Dengiz

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