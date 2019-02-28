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AK Partili başkan adayı, arızalı aracı itti

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:11
AK Partili başkan adayı, arızalı aracı itti

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Avcılar’da sanayi sitesi ziyareti sırasında esnafların arızalı bir aracı ittiğini görünce yardıma koştu.



31 Mart Yerel Seçimlerine yaklaşık 30 günlük bir süre kala, AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Dün bir dizi esnaf ziyareti gerçekleştiren Ulusoy, Avcılar Oto Sanayi Sitesindeki esnafları kapı kapı dolaşarak, sorunlarını dinledi. Ulusoy, seçilmesi halinde sanayi sitesindeki esnafların sorunlarının çözüleceğini ifade etti. Başkan Adayı Ulusoy’un ziyareti sırasında renkli anlar yaşandı. Ulusoy’un ziyareti sırasında, arızalı bir araç esnaflar tarafından itiliyordu. Durumu gören Ulusoy’da esnafla birlikte yolda kalan arızalı aracı itti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:11
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