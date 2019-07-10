AK Partili Bakbak: ’’Ülkemize çağ atlatabilecek bir nesil yetiştirme arzusundayız’’

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, ’’Milli teknoloji hamlesi ve dijital Türkiye hedeflerimize paralel olarak teknolojiyi kullanabilecek bilim ile haşır neşir olacak, ülkemize bu anlamda çağ atlatabilecek bir nesil yetiştirme arzusundayız’’ dedi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Bakbak, kas gücünün yerini beyin gücüne bıraktığını belirterek, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına insan kaynağının arttığını söyledi. Bakbak, ’’İhtiyaçların icatları doğurduğu bir çağda yaşıyoruz. Milli teknoloji hamlesi ve dijital Türkiye hedeflerimizde paralel olarak teknolojiyi kullanabilecek bilim ile haşır neşir olacak, ülkemize bu anlamda çağ atlatabilecek bir nesil yetiştirme arzusundayız’’ dedi.

Bakbak, bugüne kadar on toplantı düzenlediklerini kaydederek, ’’Savunmadan tarıma, sanayiden sağlığa kadar pek çok alanda gelişmeleri doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahibiz. Üç boyutlu yazıcıları kullanarak protez üretimi, tarım alanında sulama, toplama, biçim işlemlerini teknolojiyi kullanarak, ürün kalitesini arttıran, maliyeti düşüren sistemler, savunma alanında uydu, fiber sistemlerin özellikle insansız hava araçları aldığımız ve alacağımız mesafe anlamında potansiyelimizi gözler önüne seren gelişmelerden bazılarıdır’’ ifadelerini kullandı.